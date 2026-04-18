Altro buco nell' inchiesta Sull' automobile di Stasi tappetini mai controllati

Nuova incertezza si aggiunge alle indagini sul caso di Garlasco, dopo che è stato scoperto che i tappetini dell’auto di Alberto Stasi non sono stati sottoposti a controlli. La mancanza di analisi su questa componente ha sollevato dubbi tra gli investigatori, che ora si concentrano su questa lacuna. Finora non sono stati forniti dettagli sui motivi per cui i tappetini non siano stati esaminati né sui riscontri eventuali che questa omissione potrebbe aver influito.

Sul caso di Garlasco si abbatte il giallo dei tappetini non analizzati dell'auto di Alberto Stasi. Non una questione di poco conto, visto che l'esperimento sui tappetini fu l'elemento di novità nella perizia di Roberto Testi, che portò i giudici alla condanna definitiva dell'allora fidanzato di Chiara Poggi, sulla base della convinzione che, la mattina del 13 agosto, quando Stasi risalì in macchina dopo aver scoperto il cadavere nella villetta di via Pascoli, avrebbe dovuto comunque lasciare qualche traccia di sangue sui tappetini della sua macchina. L'assenza di macchie ematiche, dunque, sarebbe la prova che Stasi ha mentito, fingendosi scopritore del cadavere dopo aver ucciso la ragazza.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Altro buco nell'inchiesta. Sull'automobile di Stasi tappetini mai controllati Notizie correlate L’inchiesta sull’influenza sionista nelle redazioni Usa: altro che deontologia!Continua da qui Riassunto della puntata precedente: diverse Ong per i diritti umani, citate dai media occidentali come fonti autorevoli sulle... Sannazaro nel limbo: il buco nero di Chiaia tra roghi e stasiIl cuore pulsante di via Chiaia, dove il Teatro Sannazaro svetta con la sua facciata gialla tipica dell’architettura napoletana, nasconde oggi una... Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Buco nel muro e tentano il furto alle Poste: messi in fuga dall'allarme; Badanti ricattate per falsi furti: la procura dispone indagini; Marsala, iniziata l'udienza preliminare per il buco alla LGF Trasporti di Gagliano; Redditi da fame ma Rolex al polso per boss e ultrà. Il tesoro nascosto di Senese, 'Pluto' e 'Bove'. Altro arresto nell'inchiesta ultrà, 'ingaggiato per uccidere Beretta'E' stata notificata un'ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di Giuseppe Poerio, 32 anni, già detenuto anche per fatti di droga e pure indagato nell'inchiesta milanese doppia curva ... ansa.it C’era un buco sulla sua testa che sarebbe dovuto esserci. Un “vuoto” aperto nella carne, una ferita che raccontava giorni interi di abbandono e silenzio nel bosco. Eppure, dentro quella condanna apparente, qualcuno ha visto altro: non la fine, ma l’inizio di un - facebook.com facebook