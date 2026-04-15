Il Teatro Sannazaro si trova in via Chiaia, una delle strade principali di Napoli, e la sua facciata gialla è riconoscibile tra gli edifici della zona. Attualmente, la zona circostante al teatro è caratterizzata da roghi e una sensazione di inattività, creando un contrasto tra l’aspetto storico dell’edificio e la situazione di stasi che si percepisce nel quartiere. La strada rimane uno dei punti nevralgici della città, ma vive un momento di difficoltà.

Il cuore pulsante di via Chiaia, dove il Teatro Sannazaro svetta con la sua facciata gialla tipica dell’architettura napoletana, nasconde oggi una ferita profonda e silenziosa. A distanza di mesi dal devastante incendio che ha colpito la struttura nel febbraio scorso, l’area del teatro, originariamente costruita nel 1875 sulle vestigia del convento di Sant’Orsola, appare come un vuoto urbano che incute timore a chi percorre le strade limitrofe nelle ore notturne. Tra memoria storica e il vuoto di un cantiere fermo. Le radici del luogo affondano in un progetto firmato dall’architetto Fausto Niccolini, figlio del celebre Antonio — colui che ebbe il compito di ricostruire il San Carlo dopo l’incendio del 1816 — e i disegni originali sono tuttora custoditi presso la Certosa di San Martino.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sannazaro nel limbo: il buco nero di Chiaia tra roghi e stasi

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