Durante gli scavi condotti nelle aree di piazza Istria e Dalmazia, a Crema, sono stati rinvenuti ulteriori scheletri. I lavori si svolgono nelle vicinanze di piazza del Duomo, e il numero di resti ossei recuperati continua a crescere. Le operazioni di scavo sono attualmente in corso e i reperti vengono analizzati dagli esperti. La scoperta di questi scheletri si aggiunge a quella di altri resti già rinvenuti nel corso delle indagini.

Aumenta il numero di scheletri portati allo scoperto dagli scavi eseguiti in piazza Istria e Dalmazia a Crema, proprio di fianco a piazza del Duomo. Ieri mattina è stato trovato un quarto scheletro e poi, andando avanti negli scavi, se ne intravedono altri. La Soprintendenza ha eseguito un sopralluogo e ha chiesto di allargare lo scavo di qualche centimetro e probabilmente l’attenzione si concentrerà sulla zona già scoperta, che verrà studiata anche in profondità. Interessante è anche la posizione degli scheletri, che non sembra siano distesi. I primi tre potrebbero essere resti di ragazzi, viste le dimensioni ridotte delle ossa ritrovate mercoledì pomeriggio durante gli scavi per la sostituzione delle canaline dell’Enel nella piazza.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Altri scheletri individuati negli scavi

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