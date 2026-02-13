Altri 17 scheletri di cani nella discarica dell’orrore

Alcuni lavoratori hanno scoperto 17 scheletri di cani morti in una discarica di Porto Recanati, vicino a Scossicci, portando il totale delle carcasse trovate a 45. La scoperta è stata fatta durante un’ispezione di routine in un’area abbandonata, dove si sospetta siano stati gettati i resti di animali abbandonati o uccisi illegalmente.

Spuntano altri 17 scheletri di cani morti dal cimitero di Scossicci, a Porto Recanati. Il numero delle carcasse sale quindi a 45. Il ritrovamento è di ieri ed è stato fatto dai volontari dell' Oipa e dalla guardie zoofile di Macerata. Il gruppo di animalisti, che sta seguendo con proprie indagini il caso sin dal primo ritrovamento, ieri pomeriggio si era dato appuntamento per fare un sopralluogo nella zona, sotto il cavalcavia che attraversa l'autostrada, con un lettore di microchip. L'intento era quello di provare a trovare qualche placchetta di microchip appartenuta ai resti dei cani morti recuperati nei giorni scorsi. La scoperta choc. Una discarica dell'orrore: trovati quindici cani morti. Ora si indaga per uccisione Gli investigatori hanno scoperto quindici cani morti in una discarica. Un cimitero dell?orrore vicino all?A14: trovati altri sacchi, uccisi almeno 15 cani. Chi ha compiuto questa strage? Un nuovo ritrovamento sconvolge la piccola comunità di Loreto.