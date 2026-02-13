Sale a 45 il totale di cadaveri di cani a Scossicci | volontari trovano altri 17 scheletri

Sale a 45 il numero di cani trovati morti nella discarica di Scossicci, vicino Porto Recanati, dove i volontari hanno rinvenuto altri 17 scheletri in un'area che da settimane è sotto osservazione per i sospetti di abbandono e maltrattamenti.

Sale il bilancio nella "discarica degli orrori" vicino Porto Recanati: sono 45 ad ora i cadaveri di cani ritrovati accanto al cavalcavia. Volontari hanno infatti scoperto altri 17 sacchi contenenti i corpi di altri animali. Indaga la procura di Macerata, appello dell'associazione animalista locale: "Chi sa parli, anche in forma anonima".🔗 Leggi su Fanpage.it Altri 17 scheletri di cani nella discarica dell'orrore Alcuni lavoratori hanno scoperto 17 scheletri di cani morti in una discarica di Porto Recanati, vicino a Scossicci, portando il totale delle carcasse trovate a 45. Scossicci, scoperto un cimitero di cani: indaga la Procura su abbandono e possibile traffico illegale di smaltimento. La Procura di Macerata ha aperto un'indagine dopo aver scoperto un cimitero di cani nel fosso di Scossicci, frazione di Porto Recanati.