gioff guai guai guai e il peso di crescere sotto lo sguardo degli altri

Crescere nel mondo di oggi significa affrontare un occhio sempre puntato addosso, tra like, commenti e confronti continui. Le nuove generazioni imparano a convivere con questa pressione costante, che spesso si fa sentire più di quanto si immagini.

Crescere oggi significa imparare a convivere con uno sguardo costante addosso. Quello degli altri, dei numeri, dei confronti inevitabili.. È da qui che prende forma Guai Guai Guai, il singolo con cui Gioff torna dopo un lungo silenzio, scegliendo di non accelerare il passo ma di rallentare lo sguardo. Il risultato è un brano che non pretende di spiegare tutto, ma che riesce a mettere a nudo una sensazione condivisa, spesso difficile da nominare. Gioff utilizza la scrittura come strumento di messa a fuoco. Le sue barre non cercano la soluzione, ma descrivono l’attrito costante tra identità e aspettative, tra il desiderio di emergere e la paura di diventare qualcosa che non si riconosce più. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

