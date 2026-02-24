Il truffatore del pedone investito vuole risarcire tutti ma non ha soldi | condannato per altri due finti incidenti a Torino

Il truffatore che ha investito un pedone ha cercato di risarcire tutte le vittime, ma non aveva fondi sufficienti. Questa mancanza di soldi ha impedito di saldare i danni, lasciando le persone senza alcun risarcimento. In passato, era stato condannato per altri due falsi incidenti a Torino, ma anche in questa occasione non è riuscito a pagare. Le vittime non hanno mai ricevuto il risarcimento e hanno deciso di ritirare le loro querele.

Voleva risarcire le vittime, ma non aveva abbastanza soldi. Risultato: loro non hanno ricevuto neppure un euro e non hanno ritirato le loro querele, lui è stato condannato a sette mesi di carcere. Ieri, 23 febbraio, al tribunale di Torino, è terminato così il nuovo processo di primo grado al sessantenne F.C., “esperto” truffatore del pedone investito. Da anni, simula incidenti stradali per ingannare i malcapitati e costringerli a pagarlo. Di professione giostraio, difeso dall’avvocato Alessandro Melano, adesso rischia di dover scontare la pena, visto che non è sospesa per via dei numerosi precedenti penali. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

