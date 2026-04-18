A Altavilla Milicia, via Chiesazza Sperone presenta problemi di sicurezza legati a buche profonde e pali della luce instabili. Il dissesto del manto stradale e la condizione precaria dei pali hanno sollevato preoccupazioni tra i residenti, che hanno deciso di organizzare iniziative pubbliche per evidenziare la situazione. La strada è diventata oggetto di attenzione a causa delle condizioni di degrado che rendono difficile la circolazione.

Un pericoloso stato di degrado sta colpendo la viabilità di via Chiesazza Sperone ad Altavilla Milicia, dove l’instabilità dei pali della luce e il dissesto del manto stradale hanno spinto i residenti a una mobilitazione pubblica. La criticità riguarda diversi punti della via, con particolare concentrazione in prossimità dei civici 2 e 3, dove le strutture dell’illuminazione appaiono ormai compromesse dal tempo e dalla mancanza di manutenzione. I cittadini che transitano quotidianamente lungo questo tratto hanno documentato attraverso contenuti video e fotografici caricati sui social la gravità della situazione. Le basi di molte infrastrutture luminose presentano segni evidenti di corrosione e ruggine, arrivando a compromettere la stabilità stessa dei supporti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Altavilla Milicia: tra buche e pali instabili, via Chiesazza è una trappola

Notizie correlate

Altavilla Milicia, allarme da via Chiesazza Sperone: "Pali dell'illuminazione in condizioni critiche e strada dissestata"Segnalazioni di degrado e potenziale pericolo arrivano da via Chiesazza Sperone, ad Altavilla Milicia, dove diversi pali della pubblica illuminazione...

Altavilla Milicia: Testimonianza inedita sul “rito” che precede la strage, tra fanatismo e violenza inaudita.La Corte d'Assise di Palermo è al centro di un processo sconvolgente per la strage di Altavilla Milicia, avvenuta tra l'8 e l'11 febbraio 2024, che...

Altri aggiornamenti

Altavilla Milicia, allarme da via Chiesazza Sperone: Pali dell'illuminazione in condizioni critiche e strada dissestataSegnalazioni di degrado e potenziale pericolo arrivano da via Chiesazza Sperone, ad Altavilla Milicia, dove diversi pali della pubblica illuminazione verserebbero in condizioni preoccupanti. A denunci ... palermotoday.it

Altavilla Milicia, paese in piazza dopo il triplice omicidio: La tragedia ha responsabilità umaneStrage di Altavilla, Sabrina Fina querela la figlia 17enne di Barreca: Ha mentito, cerca di coprire il padre Sabrina Fina, imputata nel processo per la strage di Altavilla Milicia insieme al ... youmedia.fanpage.it