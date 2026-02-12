Altavilla Milicia | Testimonianza inedita sul rito che precede la strage tra fanatismo e violenza inaudita

Altavilla Milicia torna sotto i riflettori dopo le rivelazioni di Sabrina Fina, che racconta il “rito” prima della strage. La donna parla di un clima di fanatismo e violenza, portando alla luce dettagli inediti su quella tragica giornata. Le sue parole cambiano la narrazione degli eventi e aprono nuovi interrogativi su cosa abbia portato a quella strage.

Altavilla Milicia, il Rito degli Orrori: La Testimonianza di Sabrina Fina e le Nuove Ombre sulla Strage. La Corte d'Assise di Palermo è al centro di un processo sconvolgente per la strage di Altavilla Milicia, avvenuta tra l'8 e l'11 febbraio 2024, che ha causato la morte di Antonella Salamone, 41 anni, e dei suoi figli Emmanuel, 5 anni, e Kevin, 16 anni. L'imputata Sabrina Fina ha fornito una testimonianza inedita, descrivendo un presunto rito di liberazione dal demonio orchestrato dal suo compagno, Massimo Carandente, e dal padre delle vittime, Giovanni Barreca, che avrebbe fatto da sfondo agli orribili eventi.

Approfondimenti su Altavilla Milicia

Una imputata nel processo per la strage di Altavilla Milicia ha raccontato un episodio sconvolgente.

Dentro le mura di Altavilla Milicia, vicino Palermo, si è consumata una strage che ha sconvolto il paese.

La donna ha puntato il dito contro l'ex compagno e l'ex imbianchino, marito e padre delle vittime, per gli omicidi di Antonella Salamone e dei figli Emmanuel e Kevin, torturati e uccisi nella villetta di Altavilla Milicia x.com

Nella villetta di Altavilla Milicia, alle porte di Palermo, non si è consumato un delitto improvviso, ma una violenza protratta e organizzata #altavillamilicia Stato Quotidiano Forum - facebook.com facebook