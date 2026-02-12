Altavilla Milicia | Testimonianza inedita sul rito che precede la strage tra fanatismo e violenza inaudita

Altavilla Milicia torna sotto i riflettori dopo le rivelazioni di Sabrina Fina, che racconta il “rito” prima della strage. La donna parla di un clima di fanatismo e violenza, portando alla luce dettagli inediti su quella tragica giornata. Le sue parole cambiano la narrazione degli eventi e aprono nuovi interrogativi su cosa abbia portato a quella strage.

Altavilla Milicia, il Rito degli Orrori: La Testimonianza di Sabrina Fina e le Nuove Ombre sulla Strage. La Corte d’Assise di Palermo è al centro di un processo sconvolgente per la strage di Altavilla Milicia, avvenuta tra l’8 e l’11 febbraio 2024, che ha causato la morte di Antonella Salamone, 41 anni, e dei suoi figli Emmanuel, 5 anni, e Kevin, 16 anni. L’imputata Sabrina Fina ha fornito una testimonianza inedita, descrivendo un presunto rito di liberazione dal demonio orchestrato dal suo compagno, Massimo Carandente, e dal padre delle vittime, Giovanni Barreca, che avrebbe fatto da sfondo agli orribili eventi.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

