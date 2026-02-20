Bus sfiora il disastro a Castelverde | strada dissestata e allarme

A Castelverde, un autobus ha rischiato di finire fuori strada a causa di una strada dissestata e di un palo pericolante. La carreggiata presenta buche profonde e il palo si trova a poca distanza dalla carreggiata, creando un rischio immediato per chi passa. I residenti hanno segnalato più volte la situazione alle autorità, ma ancora nessun intervento concreto è stato effettuato. La paura di incidenti aumenta di giorno in giorno.

Castelverde, allarme sicurezza: un palo crolla, la strada è un colabrodo e i residenti chiedono interventi urgenti. Un incidente che ha un autobus della compagnia di trasporto pubblico impattare con un palo pericolante ha riacceso i riflettori sulle precarie condizioni di via Massa di San Giuliano, arteria principale del quartiere Castelverde a Roma. La caduta del palo, avvenuta il 20 febbraio 2026, ha spinto il comitato di quartiere a sollecitare un intervento immediato da parte delle autorità competenti, denunciando una situazione di degrado che mette a rischio l'incolumità dei cittadini. Una strada al collasso: la cronica mancanza di manutenzione.

FOTO/ Strisce pedonali cancellate e strada dissestata: allarme sicurezza in via D’AnnunzioLa sicurezza stradale in via D’Annunzio è sotto osservazione a causa di strisce pedonali cancellate e strada dissestata.

Castelverde, pali pericolanti e strada colabrodo: il quartiere lancia l'allarme per via Massa di San GiulianoA Castelverde, i pali della luce danneggiati e la strada dissestata fanno preoccupare i residenti di via Massa di San Giuliano.

