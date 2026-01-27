FOTO Strisce pedonali cancellate e strada dissestata | allarme sicurezza in via D’Annunzio

La sicurezza stradale in via D’Annunzio è sotto osservazione a causa di strisce pedonali cancellate e strada dissestata. La condizione attuale dell’incrocio aumenta i rischi per pedoni e automobilisti, mentre la segnaletica risulta quasi inesistente. È importante intervenire prontamente per ripristinare le condizioni di sicurezza e prevenire eventuali incidenti.

Tempo di lettura: 2 minuti Un incrocio sempre più pericoloso, segnaletica praticamente inesistente e manto stradale compromesso. È l'allarme lanciato da un residente che, con una nuova segnalazione formale, torna a denunciare le gravi condizioni di sicurezza all'incrocio tra via Gabriele D'Annunzio e via Enrico Marmorale, già oggetto di una precedente comunicazione inviata lo scorso 2 dicembre. Secondo quanto segnalato, la situazione non solo non sarebbe migliorata, ma risulterebbe ulteriormente peggiorata, con rischi concreti per pedoni e automobilisti, aggravati dal maltempo e dal continuo passaggio di mezzi pesanti legati ai lavori di ricostruzione della scuola "La Torre".

