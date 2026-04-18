Altamura | incendio in capannone Intervento dei pompieri fino a sera

Ieri pomeriggio si è sviluppato un incendio in un capannone di circa 600 metri quadrati situato in un insediamento dedicato alla produzione di pane ad Altamura. L’incendio ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco, che sono rimasti sul posto fino a sera. Non sono state riportate vittime o feriti, ma i danni alla struttura sono stati ingenti. La causa dell’incendio è ancora in fase di accertamento.

Ieri pomeriggio l’incendio, divampato in un capannone di circa seicento metri quadrati. Area di un insediamento di panificio, ad Altamura. L’intervento dei vigili del fuoco per lo spegnimento è durato fino a sera data anche l’articolata maniera di accedere al capannone. Non si segnalano danni a persone. L'articolo proviene da Noi Notizie..🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Altamura: incendio in capannone Intervento dei pompieri fino a sera Notizie correlate Vasto incendio ad Altamura: fiamme in un capannone della zona industrialeUn vasto incendio è scoppiato nel tardo pomeriggio di oggi, 17 aprile, nella zona industriale di Altamura. Solaro, incendio in un capannone, maxi intervento dei Vigili del fuoco – VIDEOCi sono 5000 biglietti speciali del treno per viaggiare gratis in tutta Europa, a disposizione… Embolia polmonare, sintomi e prevenzione: esperti a... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Vasto incendio ad Altamura: fiamme in un capannone della zona industriale; Altamura, incendio divampa in un capannone nella zona industriale: alte colonne di fumo in città; Altamura, vasto incendio in un capannone; Altamura, fiamme in un capannone della zona industriale: Operazioni di spegnimento complesse – FOTO. Altamura, incendio divampa in un capannone nella zona industriale: alte colonne di fumo in cittàFiamme in un’area di oltre 600 metri quadrati. Sul posto stanno lavorando i vigili del fuoco. Non si registrano feriti ... lagazzettadelmezzogiorno.it Vasto incendio in un capannone della zona industrialeSul posto tre squadre dei Vigili del Fuoco, aiutati dalla kilolitrica, l'autobotte grande in dotazione al Comando di Bari. Complesse le operazioni di spegnimento perché l’accesso al piano interrato è ... rainews.it Soccer Altamura, dopo la coppa c'è il Montesilvano. Ciccimarra: "Le ragazze vogliono vincere questa partita" #SerieAFemminile - facebook.com facebook