Questa mattina a Solaro, in via Giulio Verne, si è sviluppato un incendio all’interno di un capannone industriale. Sul posto sono intervenuti numerosi vigili del fuoco che hanno lavorato per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Non ci sono ancora dettagli sulle cause del rogo o eventuali feriti. L’incidente ha richiesto un intervento tempestivo delle forze dell’ordine e dei soccorsi.

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© Ilnotiziario.net - Solaro, incendio in un capannone, maxi intervento dei Vigili del fuoco – VIDEO

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Abitazione a fuoco, maxi intervento dei vigili del fuocoPoco prima delle 15, si è attivata la macchina dei soccorsi e la central eoperativa ha inviato sul posto sette squadre dei vigili del Fuoco.

Temi più discussi: Incendio in un’azienda chimica alle porte di Milano, pompieri al lavoro; Incendio auto sulla Saronno-Monza, attimi di paura a Solaro; Monza, maxi incendio in un capannone: in fiamme anche un pullman e dei furgoni, indagini sulle cause; Samarate: incendio in un deposito edile vicino a Malpensa, intervento dei vigili del fuoco.

Solaro, incendio in un capannone, maxi intervento dei Vigili del fuoco – VIDEOUn incendio è divampato questa mattina, mercoledì 15 aprile, in un capannone industriale di via Giulio Verne a Solaro. Sul posto si sono portati ... ilnotiziario.net

Incendio in un’azienda chimica alle porte di Milano, pompieri al lavoroUn incendio è scoppiato all’interno di un capannone di un’azienda chimica di corso Europa a Solaro specializzata nella produzione di detergenti nella mattinata di mercoledì 15 aprile. Il rogo, stando ... milanotoday.it

Intervento dei Vigili del Fuoco, sul posto anche Carabinieri e 118. - facebook.com facebook

#Maltempo #Terni, sottopasso invaso dall’acqua a Borgo Rivo, #vigilidelfuoco soccorrono un uomo bloccato nell’auto. In corso interventi per allagamenti scantinati #14aprile x.com