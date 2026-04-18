Nuove evidenze scientifiche mostrano che il rischio di alluvioni costiere è cresciuto significativamente, mettendo a rischio circa 80 milioni di persone in tutto il mondo. Le previsioni precedenti sulla vulnerabilità delle aree costiere sono state riviste alla luce di dati più recenti, che indicano un pericolo più immediato e diffuso. Questo aumento del rischio riguarda molte zone, con conseguenze potenzialmente gravi per le comunità che si trovano lungo le coste.

Le previsioni globali sulla vulnerabilità costiera sono state smantellate da nuove evidenze scientifiche che rivelano un pericolo molto più immediato per decine di milioni di persone. Mentre i modelli matematici tradizionali sottostimavano l’altezza dei mari, la terraferma in molte zone chiave sta sprofondando con velocità superiori a quelle dell’innalzamento delle acque, mettendo a rischio le grandi metropoli mondiali. La realtà oceanica sta smentendo le proiezioni basate su calcoli approssimativi. Un’analisi condotta in Olanda da geografi come Seeger e Minderhoud ha dimostrato che i livelli marini reali sono mediamente vicini a un piede più alti rispetto alle stime standard.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Alluvioni costiere: il pericolo raddoppia, 80 milioni a rischio

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