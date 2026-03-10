L'Autorità di bacino del Po ha aggiornato le mappe di rischio alluvione nella zona della Martesana, evidenziando un aumento della fascia considerata a pericolo. Ora, infatti, la regione mostra una porzione di territorio più estesa classificata come a rischio elevato, con la colorazione delle mappe che passa dal blu ad una tonalità più rischiosa. La modifica riguarda un'area che si allarga, rendendo più ampia la zona potenzialmente interessata da eventi alluvionali.

Rischio alluvione, l’ Autorità di bacino del Po aggiorna le mappe: Martesana sempre più "rossa", o, per meglio dire, e facendo riferimento alla colorazione delle carte, "blu". L’aggiornamento, pubblicato nei giorni scorsi, ‘allarga’ il perimetro del rischio, ma le aree ad alta pericolosità, nell’area centrale della Martesana, restano quelle note: sono quelle lungo l’asta di Molgora e Trobbie, i torrenti già record di esondazioni negli ultimi decenni. Ultima, in ordine di tempo, quella catastrofica del maggio 2024. Quella adottata, e pubblicata nei giorni scorsi, è una proposta di aggiornamento della mappatura prevista nell’ambito della pianificazione del Piano di gestione del rischio alluvioni (Pgra) per il periodo 2027-2033. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il rischio alluvioni in Martesana. Si allarga la fascia di pericolo

Articoli correlati

Alluvioni e prezzi immobiliari: il rischio idrogeologico si trasforma in fattore economico nel mercato delle abitazioniIl prezzo delle abitazioni in Italia sta subendo una trasformazione profonda, guidata non solo da fattori economici tradizionali ma anche da un...

Leggi anche: Niscemi,si allarga area rischio: 25kmq

Tutti gli aggiornamenti su Il rischio alluvioni in Martesana Si...

Argomenti discussi: Il rischio alluvioni in Martesana. Si allarga la fascia di pericolo.

Rischio alluvioni in Primavera: cosa sta cambiando negli ultimi anniL’arrivo della Primavera in Italia, soprattutto nel recente passato, ha rappresentato un netto cambio di trend meteo climatico. Gli Inverni scorsi, lo ... meteogiornale.it

Territori a rischio frane e alluvioni, in Sardegna aumento del 30% in tre anniNon solo Niscemi: il pericolo di frane riguarda moltissimi territori in Italia e nel complesso alluvioni, valanghe ed erosione costiera riguardano il 94,5% dei comuni e quasi 6 milioni di cittadini. unionesarda.it