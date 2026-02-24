Costiere a rischio | 2 milioni di euro non bastano il mare avanza

Il rapido avanzamento del mare, causato da eventi climatici estremi, mette a rischio le coste emiliano-romagnole. Legacoop Romagna denuncia che con soli 2 milioni di euro disponibili, le misure di tutela risultano insufficienti. Le spiagge si erodono rapidamente, minacciando le attività turistiche e le comunità locali. Le autorità devono intervenire subito per proteggere il patrimonio naturale e economico di questa zona fragile.

Legacoop Romagna lancia un allarme sulla costa emiliano-romagnola: l’erosione marina, aggravata da eventi climatici estremi, sta mettendo a rischio la sopravvivenza stessa delle spiagge. A Valverde di Cesenatico e in altre località come Bellaria, Riccione, Misano e Lido degli Estensi, il mare sta letteralmente mangiando l’arenile, compromettendo stabilimenti balneari e infrastrutture. La situazione è critica in vista della prossima stagione estiva, con cooperative e enti locali che chiedono interventi urgenti. Il problema non è nuovo, ma si è acuito negli ultimi anni. Un progetto di ripascimento della costa, realizzato tra il 2022 e il 2023 su circa 15 chilometri di litorale, ha portato benefici che ora rischiano di esaurirsi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Emilia-Romagna: il mare avanza, 15 km di costa a rischio collassoL’erosione della costa emiliano-romagnola è causata dall’innalzamento del livello del mare, che ha portato alla perdita di circa 15 km di tratto costiero.

Il mare avanza di 12 metri l'anno, Romea a rischio: "Situazione drammatica anche per Casal Borsetti e Mandriole"Il mare avanza di circa 12 metri all’anno lungo la costa tra Ferrara e Ravenna.

