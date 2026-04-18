All’Università di Parma chiuso l’Open Day | tre giorni di full immersion

All’Università di Parma si è concluso l’Open Day, un evento durato tre giorni dedicato a presentare corsi, servizi e opportunità offerte dall’ateneo. Durante questa manifestazione, studenti e famiglie hanno potuto visitare le strutture e ottenere informazioni direttamente con i rappresentanti dell’università. La chiusura dell’evento ha segnato la fine di questa full immersion nel mondo accademico, con l’obiettivo di fornire un quadro completo delle possibilità di studio.

Dopo tre giorni di full immersion su corsi, servizi e tutto quanto “fa Unipr”, si è chiuso oggi all’Università di Parma il Salone “Studiare a Parma. L’Università in Open Day”, tradizionale appuntamento con le giornate di orientamento e informazione sull’offerta formativa dell’Ateneo.Il Salone.🔗 Leggi su Parmatoday.it Notizie correlate Quattro giorni di full immersion per scoprire l'Università di Udine: torna lo Student DayRitorna il 6, 7, 13 e 14 marzo all’Università di Udine lo Student Day, il più grande evento di orientamento dell’Ateneo dedicato agli studenti... Open Day al via all’Università di Firenze, tre giorni di orientamento per scegliere il proprio futuroFirenze, 2 febbraio 2026 – L’Università di Firenze organizza il 5, 6 e 7 febbraio 2026 l’Open Day dedicato all’orientamento universitario. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Dal 16 al 18 aprile Studiare a Parma. L’Università in Open Day; L’Università di Parma per i diritti umani; 17 aprile: Violenza e dati di genere, all’Università di Parma una lezione aperta di Sociologia della devianza; Aperto l'Open Day: in Sede centrale fino a sabato 18. Open Day Università di Parma: eventi fino a sabatoPartecipa all'Open Day dell'Università di Parma per esplorare corsi triennali e magistrali. Incontri, stand e informazioni ... controcampus.it Open Day Università di Parma: eventi dal 16 al 18 aprileDal 16 al 18 aprile 2026, l'Università di Parma apre le porte agli studenti con eventi di orientamento e presentazioni sui corsi ... controcampus.it All'Università di Catanzaro le start up si presentano alle imprese: Riparte la carovana di “Xpitch”, lo speciale “X Factor” dedicato alle start up calabresi. Dopo la prima tappa di un mese fa all’Unical, sarà ora l’Università Magna Graecia di Catanzaro... facebook