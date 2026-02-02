Open Day al via all’Università di Firenze tre giorni di orientamento per scegliere il proprio futuro

Questa mattina all’Università di Firenze è iniziato l’Open Day, una tre giorni dedicata agli studenti che vogliono scoprire i corsi e le opportunità dell’ateneo. Durante l’evento, ragazzi e famiglie possono visitare le facoltà, parlare con i docenti e raccogliere tutte le informazioni per scegliere il percorso più adatto. L’Open Day continuerà fino a venerdì, con incontri e visite che aiuteranno i giovani a orientarsi nel loro futuro universitario.

Firenze, 2 febbraio 2026 – L’ Università di Firenze organizza il 5, 6 e 7 febbraio 2026 l’ Open Day dedicato all’orientamento universitario. L’iniziativa si svolgerà presso il Campus Morgagni ed è rivolta alle studentesse e agli studenti delle scuole superiori, neodiplomati e a chiunque sia interessato a conoscere l’offerta formativa dell’Ateneo. L’offerta e le attività. L’evento si propone come un’occasione per approfondire corsi di laurea, servizi e opportunità offerte dall’università. Nel corso dell’open day sarà possibile partecipare a presentazioni dell'offerta formativa (con stand informativi di tutte le Scuole di Ateneo), lezioni e laboratori universitari. 🔗 Leggi su Lanazione.it

