Quattro giorni di full immersion per scoprire l' Università di Udine | torna lo Student Day

L’Università di Udine ospita nuovamente lo Student Day nei giorni 6, 7, 13 e 14 marzo. L’evento, rivolto agli studenti dell’ultimo biennio delle scuole superiori e alle loro famiglie, offre quattro giorni di attività e incontri dedicati all’orientamento e alla scoperta delle facoltà universitarie. È il principale appuntamento dell’ateneo per conoscere l’offerta formativa e le opportunità di studio.

Ritorna il 6, 7, 13 e 14 marzo all'Università di Udine lo Student Day, il più grande evento di orientamento dell'Ateneo dedicato agli studenti dell'ultimo biennio delle scuole superiori e alle loro famiglie. Negli spazi del polo scientifico (via delle Scienze 206, Udine), sempre dalle 9, migliaia di futuri studenti dell'Ateneo potranno conoscere direttamente offerta didattica, attività di ricerca, laboratori, servizi e opportunità professionali post laurea. Quattro giorni di full immersion nella realtà universitaria per aiutare i giovani a scegliere in modo consapevole il corso di laurea dopo la maturità con uno sguardo sul futuro lavorativo. Un'opportunità unica anche per mettersi alla prova partecipando a test e simulazioni e interagire con i protagonisti dell'università: studenti, docenti, tutor e personale specializzato.