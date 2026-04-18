Allerta Salmonella | richiamato il salame Milano ecco il lotto

Il Ministero della Salute ha annunciato il richiamo di un salame Milano da 160 grammi, prodotto dallo stabilimento di una società situata in provincia di Lecco. L’avviso riguarda un lotto specifico del prodotto, che è stato ritirato dal mercato per motivi di sicurezza alimentare. La comunicazione è stata diffusa per informare i consumatori e prevenire eventuali rischi legati alla Salmonella.

Il Ministero della Salute ha emesso un avviso di sicurezza per il richiamo di un salame tipo Milano da 160 grammi, prodotto dallo stabilimento del Salumificio Colombo Luigi srl situato in via Roma 21 a Pescate, in provincia di Lecco. La misura è stata adottata a seguito dell’individuazione di salmonella all’interno di un lotto specifico, identificato con la sigla L271(0501) e con scadenza fissata all’8 giugno 2026. I consumatori che avessero già acquistato questo particolare alimento sono tenuti a non consumarlo, avendo la possibilità di restituirlo presso il punto vendita per ottenere la sostituzione o il rimborso. La gestione del rischio e le procedure di sicurezza nel comparto lattiero-caseario e salumiere.🔗 Leggi su Ameve.eu

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