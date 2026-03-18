Salame richiamato allerta salmonella | marche e supermercati

Un richiamo alimentare riguarda un salame che è stato ritirato dal mercato a causa di un’allerta salmonella. Diverse marche e supermercati sono coinvolti nel provvedimento, che interessa i prodotti in circolazione. La notizia è stata resa nota attraverso comunicati ufficiali, invitando i consumatori a verificare la presenza di eventuali confezioni nelle proprie scorte. È importante prestare attenzione alle indicazioni fornite per evitare rischi.

Quando si parla di cibo, l’attenzione non è mai troppa. Occorre sempre verificare gli ultimi aggiornamenti in fatto di richiami. Non è così raro, infatti, ritrovarsi in casa con prodotti provenienti da un lotto segnalato. L’ultimo caso riguarda i supermercati Sigma che, in concordato con il Ministero della Salute, hanno disposto il richiamo precauzionale di un lotto di salame Milano affettato. Una misura resa necessaria a causa della possibile presenza di salmonella. I dettagli del salame richiamato. È importante conoscere tutti i dati del salame Milano richiamato. Identificarne la possibile presenza nel proprio frigo sarà così più semplice. Sappiamo che la procedura riguarda unicamente il prodotto venduto in vaschette preconfezionate, che presentano le seguenti caratteristiche: salame Milano affettato;. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Salame richiamato, allerta salmonella: marche e supermercati Articoli correlati Salame Milano richiamato dai supermercati Sigma per possibile presenza di salmonella, i lotti a rischioRichiamo di salame Milano dai supermercati Sigma: il ministero della Salute ha pubblicato un avviso di richiamo alimentare a scopo precauzionale per... Salame richiamato dai supermercati per presenza di listeria: L’allerta del MinisteroOggetto del richiamo un lotto di salame nostrano ritirato dagli scaffali dei supermercati per un possibile rischio microbiologico per i consumatori... Altri aggiornamenti su Salame richiamato Supermercati Sigma richiamano Salame Milano affettato per rischio Salmonella: il lotto interessatoIl richiamo è stato predisposto dallo stesso produttore del salame a causa di un rischio microbiologico per i consumatori dovuto alla possibile presenza ... fanpage.it Salame richiamato dai supermercati per presenza di listeria: L’allerta del MinisteroOggetto del richiamo un lotto di salame nostrano ritirato dagli scaffali dei supermercati per un possibile rischio microbiologico per i consumatori dovuto alla possibile presenza di listeria nella ... fanpage.it