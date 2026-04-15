Allerta Listeria | richiamato il salame La Vecje ecco il lotto

Il Ministero della Salute ha annunciato il richiamo di un lotto di salame prodotto dall’azienda La Vecje Salumerie, con sede a Rivignano Teor, in provincia di Udine. Si tratta di un prodotto che potrebbe presentare un rischio di contaminazione da Listeria monocytogenes. La comunicazione riguarda specificamente un lotto identificato e distribuito sul mercato. La notifica invita i consumatori a verificare la presenza del prodotto e a non consumarlo in caso di possesso del lotto indicato.

Il Ministero della Salute ha emesso un avviso di sicurezza riguardante un lotto di salame nostrano prodotto dalla ditta La Vecje Salumerie, situata a Rivignano Teor, in provincia di Udine. Il provvedimento nasce dal rischio che il prodotto possa contenere Listeria monocytogenes, un microrganismo capace di resistere anche alle temperature del frigorifero. L’allerta colpisce nello specifico un formato di salame venduto in pezzi interi da circa 800 grammi. I consumatori devono controllare l’etichetta per verificare la presenza del numero di lotto L6CCTD, con una data di produzione fissata al 4 marzo 2026. avesse acquistato questo specifico prodotto nelle ultime settimane, le indicazioni sono chiare: non consumarlo e restituirlo al punto vendita o al fornitore per ottenere la sostituzione o il rimborso economico.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Allerta Listeria: richiamato il salame La Vecje, ecco il lotto Estrazione in diretta del Gioco del Lotto e del Simbolotto di Sabato 7 Marzo 2026 Richiamo salame La Vecje Salumerie per rischio listeria: il lotto interessatoIl Ministero della Salute ha segnalato il richiamo di un lotto di salame nostrano a marchio La Vecje Salumerie, a causa della possibile presenza del... Richiamo salame nostrano La Vecje per presenza di Listeria, un lotto coinvolto: i rischi per la saluteCon una nota sul proprio sito il Ministero della Salute ha reso noto il richiamo del salame nostrano prodotto da La Vecje Salumerie per possibile...