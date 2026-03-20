Inter arrivano buone notizie per Chivu? Ecco le ultime sulle condizioni di Lautaro Martinez e Bastoni

L'Inter ha aggiornato le condizioni di Lautaro Martinez e Bastoni, entrambi attualmente in infermeria. La società ha comunicato che le loro condizioni sono in miglioramento, senza specificare tempi di recupero. La situazione in casa nerazzurra continua a essere monitorata, mentre i tifosi attendono novità sui due giocatori. La società non ha fornito ulteriori dettagli sulle loro condizioni di salute.

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