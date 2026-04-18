Durante la partita tra Milan e Udinese, i tifosi hanno rivolto fischi a Leao, che è uscito dal campo tra le proteste del pubblico. Dopo l’evento, l’allenatore ha commentato la situazione, affermando che i fischi sono stati un segnale e che il giocatore avrà modo di reagire. La scena si è svolta sotto gli occhi di tutti allo stadio, con il pubblico diviso tra applausi e critiche.

Altro argomento molto caldo è quello che riguarda il futuro e il presente di Rafael Leao. Il portoghese ha deluso contro l'Udinese, uscendo nel secondo tempo tra i fischi assordanti del pubblico di San Siro. Da quel momento sono arrivate indiscrezioni su indiscrezioni su una possibile cessione del numero 10 rossonero in estate. Anche Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa del suo attaccante. Ecco la risposta. "Ha capito, gli è servito un po' ricevere i fischi. Ha capito che nella vita non tutte le cose vanno per il meglio, ci sono anche i momenti di difficoltà. Per la prima volta è stato fischiato, avrà una bella reazione.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Allegri su Leao: “I fischi sono serviti. Avrà una bella reazione”

Rabbia! Rafa Leão arrabbiato con Max Allegri; Rafa Leao Angry After Substitution Vs Lazio.

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