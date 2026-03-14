L’allenatore di calcio ha detto che il portiere, coinvolto recentemente in discussioni pubbliche, tornerà a giocare e avrà una carriera di successo. Tudor non ha fatto accuse dirette nei suoi confronti, ma ha espresso fiducia nelle sue capacità. La dichiarazione è stata radata durante un intervento pubblico, senza approfondimenti sulle circostanze che hanno coinvolto il giocatore.

Un eccesso di ottimismo può nascondere una menzogna? In ogni caso, Igor Tudor non ha voluto accusare Antonin Kinsky, il suo portiere che recentemente ha fatto parlare di sé. Ricapitoliamo i fatti: titolare a sorpresa con il Tottenham contro l’Atlético Madrid negli ottavi di finale di andata di Champions League, l’abituale numero 2 degli Spurs è uscito dopo un quarto d’ora abbondante di gioco, avendo subito tre gol e commesso due enormi errori. Alla fine, il club inglese ha perso 5-2. Ecco cosa ha detto Tudor: “Rigiocherà in questa stagione, ne sono certo. È tornato il giorno dopo la partita e si è mostrato molto bravo in allenamento, molto positivo”, ha assicurato l’allenatore croato in conferenza stampa. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Tudor: “Kinsky rigiocherà ancora e avrà una bella carriera, ne sono sicuro”

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