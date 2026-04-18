Il tecnico della squadra rossonera ha risposto alle dichiarazioni di un ex calciatore, poi ha parlato del suo futuro al club, sottolineando l’intenzione di analizzare gli errori commessi nelle recenti partite. La sua intervista è arrivata alla vigilia della sfida contro il Verona, valida per la 33esima giornata di campionato. La partita si svolgerà tra pochi giorni, con il tecnico che ha commentato anche le aspettative per il restante campionato.

Le parole del tecnico rossonero alla vigilia della sfida col Verona valevole per la 33esima giornata di Serie A Allegri si complimenta con Chivu per lo Scudetto ormai in tasca e replica in modo soft alla sua provocazione sull’obiettivo Champions: “Gli vanno fatti i complimenti perché ha fatto un ottimo lavoro – le sue parole nella conferenza stampa di vigilia della gara col Verona – v incere il campionato al primo anno è motivo di grande orgoglio. Sulla battuta Champions bisogna vedere in che contesto l’ha detta, però credo che sia normale che l’Inter avesse l’obiettivo dello Scudetto. L’anno scorso lo ha perso per un punto e in queste stagioni fatto anche due finali di Champions”.🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Allegri replica a Chivu, poi sul futuro al Milan: “Vedere gli errori fatti”

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