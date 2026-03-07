Milan voci sul futuro e sul Real Madrid | Massimiliano Allegri risponde così

Durante la conferenza stampa, l'allenatore del Milan ha affrontato le voci sul futuro della squadra e sul possibile interesse del Real Madrid, senza entrare in dettagli specifici. Ha parlato anche del prossimo derby contro l'Inter, sottolineando le sfide che aspettano la sua squadra nella partita imminente. Allegri ha risposto alle domande dei giornalisti riguardo alle questioni attuali del club.

L'interesse del Real Madrid, il possibile futuro con il Milan: in questi giorni si è detto di tutto e di più sul possibile 'domani' di Massimiliano Allegri. L'allenatore rossonero parla in conferenza stampa proprio di tutte queste voci e del suo legame con il Diavolo: "Io ho un contratto fino al 2027, il futuro è domani e poi la prossima. Sono contento al Milan, stiamo lavorando per il futuro, ma finché non si raggiunge l'obiettivo bisogna rimanere sul presente. Altrimenti perdiamo di vista l'obiettivo. Non abbiamo ancora raggiunto niente. La cosa più importante per tutti è tornare in Champions League l'anno prossimo". 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

