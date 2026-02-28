Il tecnico del Milan ha dichiarato che la partita contro la Cremonese si decide tutto e che il suo futuro dipende dalla qualificazione in Champions League. Ha aggiunto che c’è sintonia con il club e ha sottolineato l’importanza di questo obiettivo. Domani alle 12.30 i rossoneri scenderanno in campo in trasferta, con gli attaccanti tutti in buona forma e Pulisic in crescita, anche se non ha ancora deciso chi scenderà in campo.

Massimiliano Allegri in conferenza stampa alla vigilia della partita di domani contro la Cremonese: "Ora si decide la stagione, dallo scudetto ai posti Champions. Inizia la discesa. Dopo la sconfitta con il Parma abbiamo subito il contraccolpo, non perdevamo da sei mesi e ci può stare. La Cremonese sta facendo bene e per noi è una partita storicamente difficile. Gabbia e Loftus-Cheek non ci saranno, Gimenez da questa settimana potrebbe tornare ad allenarsi con la squadra". E sull'attacco: "Davanti stanno tutti bene, non so ancora chi giocherà". E sulle voci sul suo futuro: "Con il club c’è totale sintonia, ci parliamo e confrontiamo. Sono contento di essere tornato e di aver iniziato un lavoro con un grippo di ragazzi meraviglioso. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Allegri: "Ora si decide tutto. Il mio futuro? C'è sintonia con il club, l'importante è la Champions"

Leggi anche: Brann Bologna 0-1: vittoria importante dei rossoblù in trasferta, si decide tutto al Dall’Ara! Decide il gol di Castro

Champions League, occasione sprecata per l’Inter: ora tutto si decide contro Arsenal e Borussiadi Redazione Inter News 24Champions League, dopo la seconda sconfitta consecutiva, i nerazzurri vedono complicarsi il cammino europeo L’Inter non...

Una raccolta di contenuti su Allegri.

Temi più discussi: Milan-Parma (0-1), le pagelle: Pulisic sbaglia tutto, Rafa prende un palo. Ma Maignan perché non esce? Addio sogni da scudetto; Andrea Diprè a processo, arriva in tribunale con due ore di ritardo e si difende: Max Allegri, ti ho solo fatto uno scherzo; Milan, che tonfo! Il Parma vince a San Siro, decide un gol di Troilo: l’Inter scappa a +10; Juve-Como vale un pezzo di Champions per Spalletti e Fabregas.

Milan: Allegri, siamo a marzo e ora si decide la stagione(ANSA) - MILANO, 28 FEB - A marzo ci siamo arrivati discretamente bene, si poteva fare meglio ma adesso si decide la stagione. Si decide lo scudetto, i posti Champions. Da domani inizia la discesa: ... msn.com

Milan, Allegri: Gabbia out, ecco le condizioni di Loftus e GimenezA marzo ci siamo arrivati, anche discretamente bene. Potevamo fare qualcosa anche di meglio. E ora si decide la stagione. Marzo, aprile e maggio si decide il campionato, i posti Champions...Da domani ... fantacalcio.it

#Allegri: “A marzo ci siamo arrivati bene. #Gabbia è fuori, #Gimenez potrebbe tornare in gruppo la prossima settimana” x.com

«Nonostante la diffida, Modric e Rabiot saranno ancora una volta i punti fermi a centrocampo». Per la sfida allo Zini, Allegri sembra avere le idee piuttosto chiare sull’attacco, ma è in mezzo al campo che restano dei punti interrogativi. Fofana, che non è sceso i - facebook.com facebook