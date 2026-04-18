Il tecnico della squadra di calcio ha commentato la partita contro l’Udinese, affermando che la squadra non è mai stata schierata correttamente e che la sconfitta è stata causata dal disordine in campo. La conferenza stampa si è tenuta alla vigilia della partita contro il Verona, prevista per domani alle 15. Nessun riferimento ad altri aspetti o dettagli supplementari.

Massimiliano Allegri è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Verona-Milan, gara che si giocherà domani alle 15. La partita sarà importantissima per i rossoneri, che vogliono chiudere la stagione tra le prime 4 per centrare l’obiettivo Champions come il tecnico ha sempre dichiarato. C’è una parola che attraversa tutta la conferenza ed è “ordine”. Non è un dettaglio linguistico, è il cuore del problema. Quando un allenatore insiste così tanto sull’ordine, sta ammettendo che la squadra lo ha perso. E infatti il riferimento all’Udinese è chiarissimo: “ non siamo stati un minuto schierati”. Non è una questione di gioco (come pure molto spesso si dice di Allegri) ma di struttura.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Allegri: “Con l’Udinese non siamo stati un minuto schierati, abbiamo perso per il disordine”

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