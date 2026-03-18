Yildiz svela | Al Bayern zero fiducia devo molto ad Allegri Spalletti un uomo speciale sul mio futuro vi dico questo

Da calcionews24.com 18 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Kenan Yildiz, attaccante della Juventus, ha parlato in un’intervista rilasciata al Corriere dello Sport, in cui ha toccato vari temi legati alla sua carriera. Ha ricordato il suo addio al Bayern Monaco, sottolineando di non avere fiducia in quel club, e ha espresso gratitudine ad Allegri per il supporto ricevuto. Inoltre, ha elencato Spalletti come una persona speciale e ha condiviso alcuni dettagli sul suo futuro.

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Tutto quello che riguarda Yildiz svela

Discussioni sull' argomento Spalletti svela perché ha scelto un attacco senza NOVE contro l'Udinese: Il Bayern ci ha insegnato tanto; Il retroscena di Bernardeschi: La Roma mi cercò quando ero alla Juve. Poi svela una curiosità su Yildiz.

Juventus, Yildiz: Mai giocato per soldi. Al Bayern 11 anni, ma mai la loro fiducia. E ho detto ciaoNon ho mai giocato per il denaro, ma per migliorare. Ho sempre pensato che il denaro fosse una conseguenza. Così Kenan Yildiz spiega. tuttomercatoweb.com

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