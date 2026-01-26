Ghoulam ha commentato la partita tra Juventus e Napoli, sottolineando che i bianconeri hanno meritato la vittoria, anche se il risultato finale è stato pesante. Durante l’intervista a Sky, l’ex calciatore ha anche espresso la sua opinione sul contatto tra Bremer e Hojlund, offrendo una analisi equilibrata e approfondita di quanto accaduto in campo.

Ghoulam ai microfoni di Sky ha analizzato la sfida fra Juve e Napoli fornendo una sua analisi di quanto successo in campo e non solo. L’ultima sfida tra Juventus e Napoli ha lasciato dietro di sé una scia di riflessioni profonde, alimentate dalle parole di chi il campo lo ha calcato ad alti livelli. Ospite negli studi di Sky Sport, l’ex difensore azzurro Faouzi Ghoulam ha analizzato il match. Secondo l’ex calciatore algerino, il verdetto del campo parla chiaro, pur con qualche riserva sul divario finale. « La Juventus ha meritato di vincere, il 3-0 forse è un po’ troppo pesante per quello che si è visto » ha esordito Ghoulam, sottolineando come il punteggio non rispecchi fedelmente l’equilibrio visto per lunghi tratti della gara. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Ghoulam su Juve Napoli: «I bianconeri hanno meritato di vincere anche se il punteggio è pesante. Sul contatto Bremer Hojlund dico una cosa»

Durante la partita tra Juventus e Napoli, ci sono state alcune decisioni arbitrali contestate, tra cui un possibile rigore negato agli azzurri per un contatto tra Bremer e Hojlund.

L'analisi di Marelli sulla moviola Juve Napoli si concentra sul contatto tra Bremer e Hojlund, sollevando dubbi sulla decisione del VAR.

Juve-Napoli, la moviola: Mariani non vede il rigore su Holjund. Doveri fa peggioInsufficiente la partita di Mariani, insufficiente (con l’aggravante di avere le immagini) quella di Doveri, cui in VAR non va proprio giù. Al Napoli manca un rigore - almeno - e c’è da discutere sull ... corrieredellosport.it

Ghoulam: 3-0 Juventus sul Napoli eccessivo. Rigore negato condiziona tuttoFaouzi Ghoulam, ex difensore del Napoli e della Nazionale Algerina, oggi apprezzato opinionista sportivo, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport 24, commentando la sconfitta dell ... msn.com

| Calvarese: “Juventus-Napoli: c’è un doppio contatto nell’area bianconera, prima Bremer-Hojlund e poi Kalulu-Vergara sugli sviluppi di un cross. Il primo sembra essere davvero leggero per arrivare a un penalty, con il danese che sembra andare giù troppo x.com