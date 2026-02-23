Piromane seriale trovato e denunciato | in una notte aveva dato fuoco ad auto scooter cassonetti

Un piromane seriale ha causato danni significativi in città, dando fuoco a veicoli e cassonetti in poche ore. L’uomo è stato individuato e denunciato dopo aver appiccato incendi tra via Vezza, via Sante Vincenzi, via Acri e via Zanolini, con almeno 10 veicoli coinvolti. La sua azione ha preoccupato i residenti e richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. La polizia ha avviato le indagini per chiarire i motivi di questa escalation.

Bologna, 23 febbraio 2026 – In una notte, anzi nel giro di appena 2 ore, diede fuoco a 3 automobili, 7 scooter e vari cassonetti nella zona tra via Vezza, via Sante Vincenzi, via Acri e via Zanolini. Ora il piromane seriale è stato individuato e denunciato: per lui si sta valutando la richiesta di espulsione dall’Italia. Via Petroni chiusa a Bologna: riapre al traffico, ma il linea bus resta deviata Secondo quanto ricostruito dalla polizia, l’accusato è un ragazzo di 25 anni di origine tunisina, in Italia senza permesso di soggiorno: a dare un contributo alle indagini della squadra mobile sono state anche le immagini, registrate dalle telecamere di sorveglianza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

La notte di fuoco. Piromane scatenato appicca sei incendi e distrugge dieci autoNella notte di Prato si sono verificati diversi incendi di origine dolosa, che hanno coinvolto almeno dieci veicoli parcheggiati in strada.

Leggi anche: Un'auto e due cassonetti in fiamme: notte di lavoro per i vigili del fuoco

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Torna la tranquillità nel sud di Tenerife dopo l’arresto del presunto piromane La tranquillità è tornata nel sud di Tenerife dopo un’operazione che ha messo fine a settimane di angoscia. La Guardia Civil di Adeje ha arrestato un uomo di 28 anni, residente nello - facebook.com facebook