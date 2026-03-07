Una donna è stata arrestata con l’accusa di aver dato fuoco all’auto dell’ex compagno. L’episodio, avvenuto circa un anno fa, ha coinvolto una Audi A4, che è stata danneggiata da un incendio doloso. La polizia ha identificato e fermato la sospettata, che ora si trova in custodia. La vicenda si inserisce in un quadro di azioni che sono state classificate come atti di stalking.

Poco meno di un anno fa l’incendio doloso di una Audi A4 aveva portato alla denuncia della ex convivente del proprietario. Ora la posizione dell’indagata si è ulteriormente aggravata tanto da portare all’arresto della donna, che ora si trova ai domiciliari. I fatti – secondo la ricostruzione fornita dai militari dell’Arma – risalgono al 27 aprile 2025. Un boato e le fiamme hanno rotto la quiete di una residenza per l’incendio di una vettura, parcheggiata nel cortile dell’abitazione, avvolgendo e distruggendo completamente il mezzo, nel giro di pochi minuti. Solo l’intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco di San Felice e di Mirandola ha potuto evitare conseguenze più gravi, mentre i Carabinieri della locale Stazione hanno immediatamente avviato accertamenti per chiarire l’origine del rogo, che era apparso subito di natura dolosa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Dà fuoco all’auto dell’ex compagno. Arrestata una stalker piromane

