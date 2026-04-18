Allarme all' Fbi | Il direttore Kash Patel paranoico e beve troppo

L’Fbi ha diffuso un rapporto in cui descrive il direttore come paranoico e ossessionato dalla paura di perdere il posto di lavoro. Secondo il documento, avrebbe un comportamento che include un consumo eccessivo di alcol e assenze frequenti senza motivazioni chiare. Questi atteggiamenti sono stati giudicati come potenzialmente dannosi per la sicurezza nazionale. La situazione ha suscitato preoccupazioni tra i vertici dell’agenzia.

Un «paranoico» ossessionato dalla «paura di essere licenziato», che beve troppo ed è spesso assente senza spiegazioni, rappresentando un rischio per la sicurezza nazionale. Il comportamento del direttore delle Fbi Kash Patel sta creando allarme all’interno dell’agenzia in un momento delicato come quello della guerra in Iran, che espone l'America a nuovi rischi. «Tutte falsità. Ci vediamo in tribunale. Portate il libretto degli assegni», ha detto Patel respingendo seccamente le ricostruzioni di The Atlantic sulla sua gestione dell’Fbi. Fa muro anche la Casa Bianca: lavorando insieme a Donald Trump ha fatto «crollare la criminalità ai livelli più bassi degli ultimi 100 anni.🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Allarme all'Fbi: "Il direttore Kash Patel paranoico e beve troppo" Notizie correlate Allarme all'Fbi, "Il direttore delle Fbi Kash Patel paranoico e beve troppo"Un «paranoico» ossessionato dalla «paura di essere licenziato», che beve troppo ed è spesso assente senza spiegazioni, rappresentando un rischio per... Non riesce a loggarsi al pc e crede di essere stato licenziato, il direttore dell’FBI Patel dà di matto: «Paranoico e beve troppo»Un errore di login al sistema informatico interno trasformato in un caso di sicurezza nazionale. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Non riesce a loggarsi al pc e crede di essere stato licenziato, il direttore dell'FBI Patel dà di matto: Paranoico e beve troppo; Booking sotto attacco hacker, dati dei clienti rubati e truffe su WhatsApp. Caos prenotazioni, come proteggersi; Bucato l'account email del capo FBI: nuova frontiera della cyberwar; Riservista della Marina accusato di aver ucciso la moglie e di aver nascosto il suo corpo nel congelatore, arrestato dopo una caccia all’uomo internazionale. Allarme all'Fbi: «Il capo Kash Patel beve troppo, spesso svanisce nel nulla, è paranoico. Un rischio per la sicurezza nazionale»L'inchiesta dell'Atlantic su Kash Patel, che replica: «Tutte falsità, ci vediamo in tribunale. Portate il libretto degli assegni» ... corriere.it Allarme all'FBI: Il direttore Kash Patel paranoico e beve troppoUn «paranoico» ossessionato dalla «paura di essere licenziato», che beve troppo ed è spesso assente senza spiegazioni, rappresentando un rischio per la sicurezza nazionale. Il comportamento del dirett ... msn.com Allarme su un aereo diretto a New York. Il velivolo è stato fatto atterrare all'aeroporto di Pittsburgh. Lo afferma il direttore dell'Fbi Kash Patel. "L'Fbi di Pittsburgh è a conoscenza di una minaccia segnalata a bordo di un volo diretto a New York. L'aereo è stato - facebook.com facebook Allarme all'Fbi: «Il capo Kash Patel beve troppo, spesso svanisce nel nulla, è paranoico. Un rischio per la sicurezza» x.com