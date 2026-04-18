A Chiesina la lotta alla criminalità organizzata prosegue con interventi mirati per contrastare le attività illegali e rafforzare la presenza delle forze dell’ordine sul territorio. La regione ha avviato iniziative per sostenere la rinascita locale, mentre le autorità continuano a monitorare le azioni di gruppi criminali che operano nella zona. La situazione resta sotto stretta osservazione da parte delle istituzioni coinvolte.

La vicepresidente della Regione Toscana, Bintou Mia Diop, e il sottosegretario alla Presidenza Bernard Dika, al fianco del sindaco Fabio Berti e della consigliera regionale Simona Querci, hanno effettuato un sopralluogo a Chiesina Uzzanese, in piazza Vittorio Emanuele II, sul cantiere che interessa l’immobile confiscato alcuni anni fa alla criminalità organizzata. L’intervento sugli spazi procedono rispettando il cronoprogramma, fra la fine del 2026 e l’inizio del 2027 dovrebbe essere inaugurato un nuovo centro di aggregazione comunale, grazie al contributo di un milione di euro arrivato dalla Regione. Il bene, già casa natale di Giovanni Francesco Grossi, in arte Siface, uno dei più celebri cantanti contralti del XVII secolo, sarà ristrutturato e adeguato sismicamente, e ospiterà spazi dedicati a musica, eventi e mostre.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - All’angolo la criminalità organizzata. La rinascita avanza a Chiesina: "Sconfiggiamo l’arroganza mafiosa"

Notizie correlate

Cagliari, operazione contro la criminalità organizzata: 14 arrestiLa polizia giudiziaria, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia, ha attuato una operazione a Cagliari e provincia nei confronti di 14...

Criminalità organizzata transnazionale: la Guardia di Finanza in prima lineaTrenta Paesi UE ed extra UE, insieme alle Agenzie EUROPOL, FRONTEX, CEPOL ed EUIPO, si sono riuniti il 2 e 3 febbraio all’Aja, nei Paesi Bassi, per...