Criminalità organizzata transnazionale | la Guardia di Finanza in prima linea

La Guardia di Finanza partecipa a un incontro internazionale all’Aja, nei Paesi Bassi, per coordinare le azioni contro la criminalità organizzata transnazionale. In due giorni, 2 e 3 febbraio, rappresentanti di 30 paesi europei e di agenzie come EUROPOL, FRONTEX, CEPOL ed EUIPO si sono riuniti per pianificare le nuove mosse contro i crimini legati alla proprietà intellettuale e alla contraffazione. L’obiettivo è rafforzare la collaborazione e mettere in campo strategie comuni, nell’ambito del programma europeo EMPACT 2026

Trenta Paesi UE ed extra UE, insieme alle Agenzie EUROPOL, FRONTEX, CEPOL ed EUIPO, si sono riuniti il 2 e 3 febbraio all’Aja, nei Paesi Bassi, per una due giorni operativa finalizzata a lanciare le azioni di contrasto ai crimini contro la proprietà intellettuale e alla contraffazione di beni e valuta, previste dal nuovo programma europeo EMPACT 2026-2029 (European Multidisciplinary Platform Against Criminal Threats). Il kick-off meeting è stato organizzato e diretto dal Gruppo Anticontraffazione e Sicurezza Prodotti del Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza, che ha recentemente assunto per l’intera Europa e per i prossimi quattro anni il ruolo di Driver del piano investigativo sulla priorità “Intellectual Property Crime, Counterfeiting of Goods and Currencies”. 🔗 Leggi su Zon.it

