Criminalità organizzata transnazionale | la Guardia di Finanza in prima linea

Da zon.it 5 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Guardia di Finanza partecipa a un incontro internazionale all’Aja, nei Paesi Bassi, per coordinare le azioni contro la criminalità organizzata transnazionale. In due giorni, 2 e 3 febbraio, rappresentanti di 30 paesi europei e di agenzie come EUROPOL, FRONTEX, CEPOL ed EUIPO si sono riuniti per pianificare le nuove mosse contro i crimini legati alla proprietà intellettuale e alla contraffazione. L’obiettivo è rafforzare la collaborazione e mettere in campo strategie comuni, nell’ambito del programma europeo EMPACT 2026

Trenta Paesi UE ed extra UE, insieme alle Agenzie EUROPOL, FRONTEX, CEPOL ed EUIPO, si sono riuniti il 2 e 3 febbraio all’Aja, nei Paesi Bassi, per una due giorni operativa finalizzata a lanciare le azioni di contrasto ai crimini contro la proprietà intellettuale e alla contraffazione di beni e valuta, previste dal nuovo programma europeo EMPACT 2026-2029 (European Multidisciplinary Platform Against Criminal Threats). Il kick-off meeting è stato organizzato e diretto dal Gruppo Anticontraffazione e Sicurezza Prodotti del Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza, che ha recentemente assunto per l’intera Europa e per i prossimi quattro anni il ruolo di Driver del piano investigativo sulla priorità “Intellectual Property Crime, Counterfeiting of Goods and Currencies”. 🔗 Leggi su Zon.it

criminalit224 organizzata transnazionale la guardia di finanza in prima linea

© Zon.it - Criminalità organizzata transnazionale: la Guardia di Finanza in prima linea

Approfondimenti su Guardia di Finanza

Milano-Cortina, portavoce Ice: agenti in Italia “contro rischi criminalità transnazionale”

Durante le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, agenti della polizia Ice saranno presenti in Italia per rafforzare la sicurezza contro i rischi della criminalità transnazionale.

L’assessore in prima linea: "Teniamo la guardia alta"

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Guardia di Finanza

Argomenti discussi: Sicurezza europea, a Europol parte il ciclo EMPACT: 285 azioni contro la criminalità transnazionale; Colombia e Italia rafforzano le relazioni bilaterali in materia di difesa e sicurezza, lotta alla criminalità organizzata transnazionale, sicurezza informatica e spazio; Cile. Rafforzamento della cooperazione giudiziaria con il programma Falcone-Borsellino; Magistrati cileni incontrano i pm della Dda di Palermo per studiare il metodo Falcone.

criminalità organizzata transnazionale laContraffazione e proprietà intellettuale, la Guardia di Finanza guida l’Europa per quattro anniContraffazione e proprietà intellettuale, la Guardia di Finanza guida l’Europa per quattro anni ... msn.com

Criminalità transnazionale: sfida globale al falso. Con la regia italianaSi è conclusa a l'Aja, nei Paesi Bassi, un'importante riunione operativa che ha visto coinvolti trenta paesi tra Ue ed extra Ue il 2 e 3 febbraio scorso. L'incontro, tenutosi presso la sede delle prin ... cn24tv.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.