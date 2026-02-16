La polizia ha arrestato 14 persone a Cagliari e dintorni, smantellando un giro di criminalità organizzata. L’operazione, condotta sotto la guida della Direzione Distrettuale Antimafia, mira a colpire un gruppo di spacciatori e prestanome che gestiva il traffico di droga nel quartiere di Stampace. Alcuni degli arrestati sono stati trovati con sostanze stupefacenti e soldi in contanti, rafforzando l’accusa di attività illecite.

La polizia giudiziaria, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia, ha attuato una operazione a Cagliari e provincia nei confronti di 14 persone. L’attività riguarda gravi fatti di criminalità organizzata, relativi a rapine, traffico di sostanze stupefacenti, atti persecutori e reati contro la Pubblica Amministrazione. È stata delineata un’organizzazione con a capo due promotori, che gestivano direttamente i traffici di droga, curando sia le attività di spaccio al minuto sia la cessione di quantitativi più consistenti destinati ad altri pusher operanti nell’area metropolitana. L’organizzazione riforniva in modo continuativo le piazze di spaccio di Cagliari, Selargius, Quartu Sant’Elena e Assemini con marijuana, hashish e cocaina. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Cagliari, operazione contro la criminalità organizzata: 14 arresti

