Cagliari operazione contro la criminalità organizzata | 14 arresti
La polizia ha arrestato 14 persone a Cagliari e dintorni, smantellando un giro di criminalità organizzata. L’operazione, condotta sotto la guida della Direzione Distrettuale Antimafia, mira a colpire un gruppo di spacciatori e prestanome che gestiva il traffico di droga nel quartiere di Stampace. Alcuni degli arrestati sono stati trovati con sostanze stupefacenti e soldi in contanti, rafforzando l’accusa di attività illecite.
La polizia giudiziaria, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia, ha attuato una operazione a Cagliari e provincia nei confronti di 14 persone. L’attività riguarda gravi fatti di criminalità organizzata, relativi a rapine, traffico di sostanze stupefacenti, atti persecutori e reati contro la Pubblica Amministrazione. È stata delineata un’organizzazione con a capo due promotori, che gestivano direttamente i traffici di droga, curando sia le attività di spaccio al minuto sia la cessione di quantitativi più consistenti destinati ad altri pusher operanti nell’area metropolitana. L’organizzazione riforniva in modo continuativo le piazze di spaccio di Cagliari, Selargius, Quartu Sant’Elena e Assemini con marijuana, hashish e cocaina. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Roma, maxi blitz contro la criminalità organizzata: 14 arresti legati al clan Senese
Roma, maxi blitz contro la criminalità organizzata: arresti legati al clan SeneseLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Cagliari, blitz della polizia contro criminalità, droga e rapine: 14 indagati; Traffico di droga e rapine, blitz della polizia nel Cagliaritano contro la criminalità organizzata: nel mirino 14 persone; Traffico di droga e rapine, maxi operazione contro la criminalità organizzata: 14 arresti; Rapine e traffico di droga: maxi blitz della Polizia in tutto il Cagliaritano, 13 arresti.
Cagliari, operazione contro la criminalità organizzata: 14 arresti(LaPresse) La polizia giudiziaria, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia, ha attuato una operazione a Cagliari e provincia nei ... stream24.ilsole24ore.com
Cagliari, blitz della polizia contro criminalità, droga e rapine: 14 indagatiE’ in corso a Cagliari e provincia una vasta operazione della polizia coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia, denominata Cavallo pazzo e riferita a fatti di criminalità organizzata, ... tg24.sky.it
'. Dalle prime ore del mattino è in corso a Cagliari e provincia una vasta operazione di polizia giudiziaria della Polizia, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia. L’attività riguarda gravi fatti di criminalità organizzata, connessi a rapine - facebook.com facebook
In esecuzione a Cagliari provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria all’esito di un'indagine dei poliziotti #squadramobile nei confronti di 14 persone, legate alla criminalità organizzata, per rapine, traffico stupefacenti, atti persecutori e reati contro la P. A. #16febbrai x.com