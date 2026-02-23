Alla scoperta dei tesori della Basilica di San Gaudenzio con il Fai

Il Fai apre le porte della Basilica di San Gaudenzio, attirando molte persone interessate ai tesori nascosti. La causa di questa iniziativa è la volontà di far conoscere meglio gli affreschi e gli oggetti di valore conservati all’interno. I visitatori possono ammirare dipinti antichi e arredi sacri che raramente sono accessibili al pubblico. Questa iniziativa permette di scoprire dettagli inediti e di avvicinarsi alla storia della cattedrale. Le visite si svolgono fino alla fine del mese.

"Il tesoro della Basilica di San Gaudenzio". Una visita guidata speciale alla scoperta dei preziosi manufatti custoditi all'interno della cattedrale novarese. L'appuntamento è fissato presso la basilica alle 15 del 1° marzo. Le visite, organizzate su turni, permetteranno di ammirare i preziosi oggetti di inestimabile valore, strettamente legati alla tradizione di San Gaudenzio, custoditi all'interno della basilica. Un percorso che offrirà al pubblico l'opportunità di conoscere la storia, il valore artistico e il significato spirituale di questi manufatti unici, vivendo una esperienza immersiva nel patrimonio storico, culturale e artistico di Novara, accompagnati dalla passione e dalla competenza dei volontari Fai.