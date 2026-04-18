Alla ricerca dell’amore

L’attrice di origine albanese, residente in Italia fin dall’età di tre anni, ha dichiarato di sentire ancora molto l’affetto del pubblico, affermando di non essersi aspettata tanta felicità. La sua presenza sul palcoscenico e sui grandi schermi continua a ricevere apprezzamenti, e lei stessa si mostra sorpresa e felice di questa risposta. La sua carriera sembra attraversare un momento positivo, con il pubblico che la sostiene con entusiasmo.

L’affetto del pubblico lo sente ancora sulla pelle: "Non me l’aspettavo, ma ne sono felicissima". E in effetti Grace Kicaj, attrice di origine albanese ma che vive in Italia da quando aveva tre anni, fa bene ad esserlo. Perché la serie che l’ha vista protagonista su Rai 1 – Le libere donne (ora disponibile su Raiplay) – è stata un successo. Liberamente ispirata al romanzo Le libere donne di Magliano di Mario Tobino, la fiction ha riportato nelle case degli italiani l’esperienza personale dell’autore, che era anche uno psichiatra, nel manicomio di Maggiano (Lucca) durante la Seconda guerra mondiale. E ha tenuto incollati sugli schermi 4 milioni di spettatori al debutto, attestandosi intorno ai 3,5 nelle settimane successive.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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