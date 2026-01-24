La ricerca del padre attraverso sogni e il corpo dell’amore rappresenta un percorso di introspezione e comprensione. Come in un gioco d’infanzia, anche oggi si tratta di attendere con pazienza i momenti di rivelazione, come quelli al cinema prima della fine dei titoli di coda. Questa riflessione invita a esplorare le connessioni tra memoria, sentimento e identità, offrendo uno sguardo sobrio e approfondito su tematiche universali.

Un gioco che facevo da bambino e che oggi continuo: nel cinema, fissare quel momento prima che si riaccendano le luci, la lunga scia dei titoli di coda per aspettare che esca la scritta “Color by technicolor”. “E’ dove lavora(va) mio padre”, mi viene da indicare alle persone in sala, “aspettate a uscire!”. Christian Raimo, “L’invenzione del colore” (La nave di Teseo, 384 pp.) C’è più di un romanzo dentro questo bel romanzo di Christian Raimo, e ognuno ha come nucleo il corpo: il corpo silenzioso del padre, il corpo sfinito dalla malattia, il corpo dell’impegno politico e della lotta, i corpi che vanno a scuola ogni mattina, studenti e insegnanti, i corpi che lavorano e che ricordano gli anni favolosi alla Technicolor (la rivoluzione del cinema da un laboratorio sulla Tiburtina) e il corpo dell’amore. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - La ricerca del padre attraverso la materia dei sogni e il corpo dell’amore

Il Corpo Conteso: la nuova frontiera dei conflitti passa attraverso la biologia femminileIl Corpo Conteso esplora come i conflitti odierni si intreccino con la biologia femminile, rappresentando una nuova frontiera delle tensioni geopolitiche.

Leggi anche: Ricerca, il Cnr studia la dinamica dei vortici attraverso l’utilizzo di gas atomici ultrafreddi

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

A famed doctor transmigrates into a 200-pound heiress. After weight loss, she dazzles in couture!

Argomenti discussi: Alla ricerca del padre fra cromatiche ossessioni; Maledetti uomini: dalla Svezia un romanzo picaresco sulla ricerca di un padre che ricorda i classici; Il Papa ai media cattolici: ricercare la verità da offrire anche a chi non crede; Addio al papà solo soldi e lavoro: perché i nuovi padri sono i più presenti di sempre.

La ricerca del padre attraverso la materia dei sogni e il corpo dell'amoreIn L'invenzione del colore, Christian Raimo esplora il corpo, la memoria e l'eredità del padre per liberarsi della propria inadeguatezza di un adulto che non riesce ad essere tale. Un romanzo che in ... ilfoglio.it

La Stampa. . "Dove sei, Sepehr Maledetto Khamenei". Le immagini mostrano un padre iraniano alla ricerca del figlio, tra centinaia di corpi senza vita disposti nel cortile dell'obitorio di Teheran. Sui sacchi delle vittime sono riportate delle scritte: "Sono i loro no - facebook.com facebook