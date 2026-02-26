In vista della 76ª edizione di Sanremo, una cantante nota per il suo stile eclettico torna sul palco dell'Ariston. La sua partecipazione suscita curiosità, mentre si discute sulla scelta del nome d'arte e sui motivi che l'hanno spinta a ripresentarsi in questa occasione. La sua presenza si inserisce in un percorso artistico ricco di cambiamenti e idee nuove che vogliono lasciare il segno.

Il sipario del Teatro Ariston si è aperto il 24 febbraio per accogliere una delle voci più iconiche e riconoscibili della canzone d'autore italiana. Arisa è infatti nel cast dei big annunciato da Carlo Conti per la 76ª edizione del Festival di Sanremo. Il brano di quest'anno si intitola Magica favola, una ballata dal tono introspettivo che sembra già preludere alle sfumature indie-pop malinconiche che hanno caratterizzato le ultime edizioni del Festival. Leggi anche: Max Pezzali è il primo super ospite di Sanremo 2026: l'annuncio di Carlo Conti Per il suo ritorno a Sanremo 2026, l'artista porta in gara l'inedito Magica favola, scritto in collaborazione con Giuseppe Anastasi, Galeffi, Fabio Dalè e Carlo Frigerio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Arisa a Sanremo 2026: il ritorno all'Ariston, la scelta del nome e la ricerca dell'amore

Arisa si racconta dopo la prima serata di Sanremo 2026: dal ritorno al Festival alla nuova fase a ciò che ha capito dell'amore. Su Amica.itSanremo 2026: quello che si è visto all’Ariston nella prima serata lo abbiamo raccontato qui.

Sanremo 2026, Elettra Lamborghini e Arisa hanno usato questa maschera viso prima di salire sul palco dell’AristonLa competizione canora più famosa e attesa dell’anno è finalmente iniziata e il Festival di Sanremo ci ha regalato una carrellata...

Scherzo ad Arisa a Sanremo 2026 Carlo Conti la silura per Annalisa È panico Vogliamo lei al tuo

Temi più discussi: Sanremo 2026, Arisa con Magica favola. Testo e recensione della canzone; Arisa in gara a Sanremo 2026 con Magica Favola: testo e significato del brano; Magica favola di Arisa, il significato del testo a Sanremo 2026; La Magica Favola di Arisa: il ritorno scintillante a Sanremo 2026.

Arisa canta Magica favola a Sanremo 2026: il testo e il significato della canzoneArisa Magica favola in gara a Sanremo 2026: testo e significato della canzone della cantante alla ottava partecipazione. superguidatv.it

Arisa a Sanremo 2026: «Se ci fossero stati i social, Mia Martini non si sarebbe suicidata. Per gli uomini avrei lasciato tutto, anche la musica, per fortuna non l'ho fatto»L'artista racconta Magica favola, la canzone in gara, e la cover di Quello che le donne non dicono. «Come con le allergie, ci sono cose che mi fanno stare male. Ho capito che ho quest'allergia alle re ... vanityfair.it

Arisa blocca il traffico di Sanremo cantando Sincerità sulla terrazza di Vanity Fair Riviera x.com