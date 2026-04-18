Alla Hoepli sciopero e flash mob | Rispettateci no allo spezzatino

Circa sessanta dipendenti della libreria Hoepli hanno deciso di attuare uno sciopero di un'ora, previsto per oggi alle 16, in risposta a una protesta collettiva che si è svolta anche con un flash mob. Durante l’assemblea, i lavoratori hanno espresso il loro disappunto con l’obiettivo di chiedere il rispetto delle condizioni contrattuali e di opporsi a quello che definiscono uno “spezzatino”.

La mossa, decisa dai circa 60 dipendenti Hoepli presenti all’assemblea, è lo sciopero. Un’ora oggi, dalle 16.30, con un flash mob davanti alla libreria che si avvia verso la chiusura dopo la liquidazione volontaria decisa dai soci. Mercoledì, inoltre, incroceranno le braccia per otto ore tutti i dipendenti della società. Tra le tanti voci che si rincorrono, l’unico fatto concreto è l’ acquisizione da parte di Mondadori del ramo d’azienda relativo all’editoria scolastica, con il trasferimento di solo nove dipendenti nel colosso di Segrate a partire da maggio, e la cassa integrazione al centro di un tavolo convocato in regione per mercoledì, giorno dello sciopero.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Alla Hoepli sciopero e flash mob: "Rispettateci, no allo “spezzatino“" Notizie correlate Milano, flash mob davanti alla Hoepli. I piccoli librai: «La chiusura di un gigante fa sentire fragili anche noi»Le note di La libertà di Giorgio Gaber risuonano in via Hoepli, a Milano, mentre, sotto la pioggia, centinaia di persone sono radunate davanti... Hoepli in crisi: flash mob a Milano per salvare il simboloSotto la pioggia di un sabato di marzo del 2026, centinaia di persone hanno riempito via Hoepli a Milano per protestare contro la decisione della... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Mondadori compra una parte di Hoepli: ufficializzato l'accordo; Hoepli, Mondadori acquisisce l'editoria scolastica: rifiutata l'offerta di Loro Piana; Alla Hoepli sciopero e flash mob: Rispettateci, no allo spezzatino; Hoepli, librai in sciopero dopo la vendita della scolastica: Si valorizzi l’intera l’azienda. Alla Hoepli sciopero e flash mob: Rispettateci, no allo spezzatinoLa mossa, decisa dai circa 60 dipendenti Hoepli presenti all’assemblea, è lo sciopero. Un’ora oggi, dalle 16.30, con un ... ilgiorno.it Hoepli, librai in sciopero dopo la vendita della scolastica: Si valorizzi l’intera l’aziendaLa protesta dopo la cessione del settore più redditizio a Mondadori e le voci su un’offerta degli eredi di Loro Piana per acquisire tutto il gruppo ... milano.repubblica.it Bruno Giussani a Milano. Mercoledì 8 aprile alla Libreria Hoepli, presentazione del libro «La mente sotto assedio», con l'autore Bruno Giussani e Benedetta Marietti, curatrice culturale e giornalista. - facebook.com facebook Mondadori ha ufficialmente acquisito il ramo dell’editoria scolastica di Hoepli. L’offerta era stata presentata al liquidatore il 25 marzo scorso, mentre l’operazione è stata formalizzata il 15 aprile #Milano #Hoepli x.com