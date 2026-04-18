Una nuova mostra pittorica aprirà le sue porte alla Fondazione Primoli il 20 aprile alle 18. L’esposizione si intitola

La donna è il paesaggio è nuova mostra pittorica di Paolo Flores d’Arcais. Sarà inaugurata il 20 aprile alle ore 18 presso gli spazi della Fondazione Primoli, in via Zanardelli 1 a Roma. Il progetto riunisce un ciclo di opere inedite concepite per questa sede e segna un passaggio ulteriore nel percorso artistico che il filosofo e politologo ha avviato pubblicamente nel 2018. Allora, alla Spazio 46 di Genova, con la mostra Pittura Pittura! Femmine, pugili e anche un Papa, curata da Virginia Monteverde, Flores d’Arcais aveva portato alla luce una pratica coltivata a lungo in privato. Tele e carte rivelavano un laboratorio personale in cui il pensiero si traduceva in segno, tratto e colore.🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Alla Fondazione Primoli, un nuovo ciclo pittorico dedicato al corpo femminile come geografia del reale

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