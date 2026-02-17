Arte il nuovo ciclo pittorico di Mangone dedicato alle Olimpiadi di Milano-Cortina

Mangone lancia il suo nuovo ciclo di dipinti dedicato alle Olimpiadi di Milano-Cortina, creando immagini che uniscono la rapidità degli atleti alla grandezza delle cerimonie ufficiali. Nelle sue tele, si nota come le movenze snelle si fondano con dettagli che richiamano le strutture e le bandiere delle nazioni in gara. La serie si arricchisce di colori vivaci e di scene dinamiche, pensate per catturare lo spirito delle competizioni invernali.

Dalla Campania parte il progetto dell'artista che ritrae Mattarella, Malagò e i campioni dello sport attraverso l'uso di cromie fluorescenti Un racconto visivo che intreccia la velocità dell’atleta con la solennità delle istituzioni in vista dei Giochi Olimpici. È questo il cuore del nuovo ciclo di opere firmato da Fernando Mangone, un progetto che sceglie la Campania come punto di partenza per un'indagine sull'identità nazionale e lo sport. Il corpus pittorico non si limita alla ritrattistica, ma punta a trasformare il colore in un linguaggio universale. Nelle tele di Mangone, la regione campana funge da radice emotiva e fonte di contrasti, proiettando uno sguardo locale verso il palcoscenico internazionale dell'evento olimpico.🔗 Leggi su Salernotoday.it

