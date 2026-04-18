Alla Cascina Costa Alta torna l’Oriente Day, un evento di due giorni dedicato alle culture dell’estremo oriente. L’iniziativa offre un percorso tra spiritualità, musica, tradizioni antiche, colori, sapori e danze. Durante l’evento vengono presenti diverse attività e spettacoli che celebrano le pratiche e le usanze delle varie regioni orientali. L’appuntamento si svolge nel fine settimana presso la location di Cascina Costa Alta.

Un’immersione lunga due giorni nelle culture orientali, tra spiritualità, musica, tradizioni millenarie, colori, sapori e danze. Un’occasione per andare alla scoperta di sé e di strade diverse verso il benessere, fra pratiche e visioni del mondo provenienti da altre culture. Un weekend fatto di laboratori, workshop, esibizioni, incontri e mercatini, con oltre 100 attività fra cui scegliere, per vedere da vicino le tante facce dell’Oriente, antiche e contemporanee, spaziando da conferenze tematiche a pratiche meditative, concerti, musicoterapia, un bazar di artigianato etnico e gli stand dell’oriental street food, con 7 food truck che faranno viaggiare tra India, Giappone e Medioriente.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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Eventi weekend in Brianza dal 17 al 19 aprile 2026

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