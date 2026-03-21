Musica laboratori e magia A Cascina Costa Alta c’è la ’PrimaVera Festa’

A Cascina Costa Alta si svolge la 'PrimaVera Festa', un evento che combina musica dal vivo, DJ-set e spettacoli di magia. Sono presenti laboratori creativi, giochi itineranti, attività sportive e truccabimbi, oltre a letture animate e varie esibizioni. L’evento invita le famiglie e i partecipanti di tutte le età a divertirsi con diverse iniziative pensate per coinvolgere il pubblico.

Musica dal vivo e dj-set, laboratori creativi, spettacoli, giochi itineranti, esibizioni di magia, letture animate, attività sportive, trucca bimbi. Un’intera giornata, in cui una fetta di Parco si trasformerà in un luogo di ritrovo per famiglie, bambini e adulti, nel nome di divertimento e inclusione. Sarà tutto questo l’iniziativa “ PrimaVera Festa “, organizzata per domani negli spazi di Cascina Costa Alta, a Biassono, al Parco di Monza. Ideato dalla cooperativa sociale Meta, che gestisce la cascina, l’evento sarà un momento di incontro con attività diffuse. Un’occasione per aprire Cascina Costa Alta a chiunque voglia conoscerla e scoprirne le attività dalle 10 alle 18. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Musica, laboratori e magia. A Cascina Costa Alta c’è la ’PrimaVera Festa’ Articoli correlati Leggi anche: Mercato, musica e laboratori: in Piazza del Carmine arriva la "Festa di Primavera" A Predappio Alta sboccia la festa: arriva la “Prè Primavera” tra musica e piadinaScherzi a Parte, le pagelle: il santino a Samira (5), Bisciglia scapoccia in psichiatria (8), Ermal Meta litiga in pugliese (9) A Predappio Alta la... Contenuti e approfondimenti su Cascina Costa Alta Discussioni sull' argomento Musica, laboratori e magia. A Cascina Costa Alta c’è la ’PrimaVera Festa’; 6 eventi (anche gratis) per il weekend del 21 e 22 marzo. Birra e musica nel weekend a Cascina Costa AltaUn fine settimana tra birre artigianali e musica dal vivo, immersi nel verde. È quanto proporrà oggi dalle 18 e domani dalle 16 Carrobiolo in Cascina a Cascina Costa Alta, all’interno del Parco. Si ... ilgiorno.it Cascina Cuccagna festeggia 12 anni: lotteria, laboratori e spettacoli teatraliFesteggia dodici anni di attività con un calendario di appuntamenti tutti ad ingresso libero, Cascina Cuccagna a Milano. Dodici anni di rigenerazione urbana partecipata che, domenica 12 maggio, ... ilgiorno.it Cascina Costa Alta. AlexGuz · Up Fun. Alla PRIMAVERA FESTA c’è anche un momento tutto per loro. I bambini arrivano… e dopo pochi minuti diventano farfalle, tigri, supereroi. Con @creativeventnadja, Nadia sarà pronta a trasformare ogni viso in un picco facebook