Alice Campello ha lasciato la società di Alvaro Morata, segnando la fine anche di una collaborazione professionale tra i due. La notizia arriva dopo la separazione sentimentale e riguarda la divisione delle attività imprenditoriali. Nessun dettaglio è stato reso pubblico sui motivi di questa decisione o sui passaggi successivi, ma la conclusione di questa fase si inserisce nelle recenti vicende che coinvolgono i due.

Non è solo una separazione sentimentale: tra Alice Campello e Alvaro Morata si chiude anche il capitolo degli affari. Dopo la rottura definitiva della coppia, arriva infatti un segnale ancora più forte: l’influencer è uscita dalla principale società patrimoniale del calciatore, segnando una distanza che ormai va ben oltre la vita privata. Alice Campello lontana dalla società di Alvaro Morata. Secondo quanto riportato da Vanitatis, Alice Campello non figura più come co-amministratrice di Tamora 2011 SL, la principale società patrimoniale di Alvaro Morata in Spagna. Un passaggio che viene letto come il segnale più evidente della separazione anche sul fronte professionale.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Alice Campello fuori dalla società di Morata, è separazione anche sul lavoro

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