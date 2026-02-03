Dopo settimane di silenzio, Alice Campello rompe il silenzio e parla per la prima volta da quando ha annunciato la separazione definitiva da Alvaro Morata. La modella italiana spiega come si sente e cosa conta davvero per lei in questo momento, senza giri di parole. È un racconto diretto, senza fronzoli, che mette al primo posto la sua verità.

Dopo settimane di silenzio, Alice Campello ha scelto di raccontare come sta vivendo all’indomani della separazione definitiva da Alvaro Morata. Una fine che chiude un capitolo lungo quasi nove anni. Un matrimonio da cui sono nati quattro figli – i gemelli Alessandro e Leonardo, Edoardo e la piccola Bella – e che oggi lascia spazio a una nuova, delicata fase della vita. Le prime parole di Alice Campello sulla separazione da Morata. Alice Campello è stata intercettata a Madrid dalle telecamere di Europa Press mentre raggiungeva un ristorante con un’amica. Con l’eleganza che la contraddistingue, la trentenne ha voluto chiarire come vive questo momento: “Stiamo andando molto bene. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Alice Campello, prime parole dopo la separazione con Morata: “Questo è ciò che conta”

Approfondimenti su Alice Campello

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Alice Campello

Argomenti discussi: Morata conferma la separazione a Alice Campello: le parole virali in Spagna; Alvaro Morata e Alice Campello, ora è davvero finita: Faranno un annuncio sui social; Alice Campello e Àlvaro Morata avviate pratiche per il divorzio; UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI REGISTRAZIONE 2 FEBBRAIO 2026/ Elisabetta chiude con Sebastiano, Ciro e Sara...

Alice Campello rompe il silenzio sulla separazione da Morata: Questo è ciò che contaAlice Campello rompe il silenzio su Morata: tra sorrisi e parole misurate, lascia intendere come vive la nuova fase della sua vita ... corrieredellosport.it

«L'amore resta, ma...» Fra Alvaro Morata e Alice Campello è finita, ecco cosa è successo davveroÁlvaro Morata e Alice Campello hanno deciso di separarsi definitivamente: nessun tradimento, ma la consapevolezza che l'amore non è bastato a salvare il matrimonio. bluewin.ch

Alice Campello chiarisce tutto: la camicia “in vendita” non era di Morata, ecco la verità - facebook.com facebook

Morata confessa la fine del matrimonio con Alice Campello. A breve l'annuncio social x.com