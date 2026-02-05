Alice Campello rompe il silenzio dopo la separazione da Morata. La modella 30enne dice di essere molto tranquilla, anche se non nasconde che tra lei e l’attaccante spagnolo ci sono stati momenti difficili. Conferma comunque che i rapporti sono rimasti cordiali e rispettosi, senza tensioni evidenti.

Álvaro Morata e Alice Campello non sembrano ancora pronti ad annunciare pubblicamente la fine del loro matrimonio, indirettamente confermata qualche giorno fa dall'attaccante del Como al giornalista Javi de Hoyos. Ora è stata l'influencer, madre di quattro figli, a rompere il silenzio senza però entrare troppo nei dettagli. Volata a Madrid per qualche giorno di relax con le amiche, Campello è stata raggiunta dalle telecamere di Europa Press all'uscita di un ristorante della capitale spagnola e, a una domanda diretta di un giornalista sul divorzio con Morata, la 30enne ha preferito rimanere sul vago: "Non voglio parlarne. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Alice Campello, le prime parole dopo la separazione da Morata: "Sono molto tranquilla"

Approfondimenti su Alice Campello

Dopo settimane di silenzio, Alice Campello rompe il silenzio e parla per la prima volta da quando ha annunciato la separazione definitiva da Alvaro Morata.

Alice Campello rompe il silenzio dopo la fine del suo matrimonio con Morata.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Alice Campello rompe su silencio sobre la presunta amante de Álvaro Morata

Ultime notizie su Alice Campello

Argomenti discussi: Alice Campello, prime parole dopo la separazione con Morata: Questo è ciò che conta; Alice Campello parla per la prima volta dopo la separazione da Morata. Cosa ha detto; Alvaro Morata e Alice Campello, ora è davvero finita: Faranno un annuncio sui social; Morata avrebbe lasciato la casa di famiglia, Campello rompe il silenzio sulle voci di divorzio: Sono tranquilla.

Alice Campello, le prime parole dopo la separazione da Morata: Sono molto tranquillaDopo settimane di silenzio, Alice Campello non ha smentito la separazione da Morata, ma alla stampa spagnola ha ammesso di essere molto tranquilla. gazzetta.it

Alice Campello parla per la prima volta della rottura con Alvaro MorataAlice Campello ha parlato per la prima volta della fine del suo matrimonio con Alvaro Morata. La donna si è detta serena. donnaglamour.it

Alvaro Morata-Alice Campello, è davvero finita: lui cambia casa, lei rompe il silenzio facebook

Alice Campello e Alvaro Morata stanno preparando le carte del divorzio x.com