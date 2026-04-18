Alfonso Signorini nuova accusa da parte di un altro aspirante concorrente | Ha provato a baciarmi

Un altro aspirante concorrente ha presentato una denuncia nei confronti di Alfonso Signorini, accusandolo di aver tentato di baciarlo. La presunta vicenda sarebbe avvenuta ad aprile 2025, durante un provino. La denuncia è stata depositata recentemente e riguarda comportamenti ritenuti offensivi da parte di Signorini in quella occasione. Questa è la seconda accusa rivolta all’ormai noto conduttore in merito a presunti comportamenti in ambito di provini.

Vito Coppola ha presentato una denuncia nei confronti di Alfonso Signorini: ci sarebbero state delle avances ad aprile 2025, in occasione di un provino Dopo settimane in cui il casoSignorininon si sentiva un po’ nella cronaca locale, spunta una nuova denuncia da parte di un aspirante concorrente del Grande Fratello,Vito Coppola, che avrebbe sostenuto il provino con il conduttore ad aprile 2025. Secondo l’esposto, di cui parlaRepubblica,pare che il conduttore abbia tentato un approccio sessuale nei confronti dell’aspirante concorrenteche a quel punto avrebbe fatto un passo indietro e avrebbe rinunciato al provino. Questa denuncia si aggiunge a quella diAntonio Medugno, il modello 27enne che ha accusato a dicembre il conduttore di violenza sessuale ed estorsione.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Alfonso Signorini, nuova accusa da parte di un altro aspirante concorrente: “Ha provato a baciarmi” Notizie correlate Corona, nuova tremenda accusa contro Signorini: «Ha baciato un concorrente nei camerini», ecco chi èUn attacco frontale, costruito come un vero e proprio atto d’imputazione mediatico. Leggi anche: Fabrizio Corona, arriva la terza denuncia nei confronti di Signorini: «Mi aveva promesso il GF, ha provato a baciarmi e toccarmi» Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Fabrizio Corona chiude l'inchiesta sul sistema Signorini, ma individua un nuovo obiettivo: Belen Rodriguez; Grande Fratello Vip, pagelle: Lucarelli salva il reality (8), Todaro fa il signore con Francesca Tocca (7), Ilary Blasi top ma perché allungarla? (4); Grande Fratello VIP, polemiche per battute omofobiche di Mussolini e Berry; Ethan Jamieson: l’attore di Hunger Games arrestato per aggressione con intento omicida. Vito Coppola denuncia Alfonso Signorini per abusi sessuali dopo Medugno: indaga la Procura di RomaNuova scossa giudiziaria per Alfonso Signorini, già accusato di violenze sessuali e estorsione da Antonio Medugno ... fanpage.it Signorini Gate: Alfonso Signorini in Procura dopo la denuncia di Antonio MedugnoAlfonso Signorini sentito in Procura a Milano dopo la denuncia di Antonio Medugno. (getty images) Alfonso Signorini si è presentato spontaneamente in Procura a Milano dopo la denuncia dell’ex GF Vip ... alfemminile.com “Alfonso Signorini mi ha baciato”. Provini e ricatti sessuali per il Grande Fratello: nuova denuncia roma.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com ARENA DI VERONA Sabato 25 luglio '26 OPERA La Bohème di Giacomo Puccini con il recente allestimento di Alfonso Signorini. Ti Aspettiamo! Clicca sull'immagine per il programma dettagliato e prenotare online. facebook